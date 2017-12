Fluxo cambial de agosto fica negativo em US$ 579 milhões O fluxo cambial de agosto ficou negativo em US$ 579 milhões, segundo informações divulgadas hoje pelo Banco Central (BC). O resultado, apesar de negativo, é melhor que o registrado em julho, quando as saídas de recursos do país superaram os ingressos em US$ 816 milhões. No acumulado do ano, o saldo ainda está positivo em US$ 4,571 bilhões, contra os US$ 3,559 bilhões de igual período do ano passado. O destaque negativo foi o comportamento das contas de não residentes no país (CC5), que registraram um fluxo negativo em US$ 2,110 bilhões em agosto. É o pior resultado mensal registrado pelo BC desde o início do governo Lula para as CC5. No ano, o saldo negativo destas contas está acumulado em US$ 3,649 bilhões, um valor superior aos US$ 1,361 bilhão de mesmo período do ano passado. O fluxo do segmento financeiro do mercado de câmbio teve no mesmo mês de agosto um saldo negativo de US$ 563 milhões. O valor é o menor desde os US$ 494 milhões de fevereiro do corrente ano. Apesar disso, o valor acumulado das saídas ao longo do ano corresponde a US$ 17,561 bilhões, contra os US$ 11,968 bilhões de igual período de 2003. O segmento comercial, por sua vez, teve um resultado positivo de US$ 2,095 bilhões no mês passado. Apesar de positivo, o valor é o menor desde os US$ 1,719 bilhão de saldo positivo alcançado em fevereiro deste ano, mês marcado por um menor número de dias úteis. No período de janeiro a agosto, o fluxo positivo do comercial está acumulado em US$ 25,781 bilhões, contra os US$ 16,928 bilhões de igual período do ano passado.