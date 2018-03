Fluxo cambial de dezembro é positivo em US$ 2,152 bilhões

O fluxo cambial em dezembro até o dia 24 foi positivo em US$ 2,152 bilhões de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Banco Central.

O segmento comercial teve resultado negativo de US$ 1,211 bilhão, consequência de exportações de US$ 11,290 bilhões e importações de US$ 12,501 bilhões. O fluxo financeiro, por sua vez, foi positivo em US$ 3,362 bilhões, resultado de entradas de US$ 33,120 bilhões e saídas de US$ 29,758 bilhões.

Somente na semana passada, o fluxo foi positivo em US$ 586 milhões, consequência de um saldo negativo de US$ 2,990 bilhões do segmento comercial e de resultado positivo de US$ 3,576 bilhões do financeiro.

No acumulado de janeiro a dezembro de 2009, o fluxo cambial é positivo em US$ 28,898 bilhões. O fluxo comercial no ano é positivo em US$ 9,848 bilhões. As exportações somaram US$ 142,4 bilhões e as importações, US$ 132,6 bilhões.

O fluxo financeiro no ano acumula saldo positivo de US$ 19,050 bilhões, resultado de entradas de US$ 330,19 bi e saídas de US$ 311,14 bilhões.

Compra de dólar

As compras de dólares pelo Banco Central no mercado de câmbio em dezembro até o dia 24 somaram US$ 2,927 bilhões, de acordo com dados divulgados hoje pela autoridade monetária. Somente na semana passada (de 21 a 24), as compras somaram US$ 250 milhões. Desde maio deste ano, quando o BC retomou as compras de dólares, já foram adquiridos no mercado US$ 26,919 bilhões.