Fluxo cambial de outubro fica positivo em US$ 3,187 bi O fluxo cambial (entrada de dólares no País por operações financeiras e comerciais) de outubro ficou positivo em US$ 3,187 bilhões, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pelo Banco Central. O valor é inferior aos US$ 5,134 bilhões de fluxo positivo registrado em setembro e também é menor do que os R$ 3,786 bilhões de outubro do ano passado. No acumulado de 2006, o fluxo cambial está positivo em US$ 35,233 bilhões. O valor já é superior aos US$ 18,819 bilhões de todo o ano passado. Em outubro, o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 452 milhões, o maior desde os US$ 975 milhões de janeiro de 2004. A última vez em que este havia ficado positivo foi em maio deste ano, quando o resultado foi de US$ 174 milhões. Pelos dados da série histórica do BC, os valores de entradas e saídas de moeda estrangeira no mês passado atingiram seus maiores níveis desde janeiro de 1982. Em outubro, as entradas de dólares pelo segmento financeiro do mercado de câmbio ficaram em US$ 28,589 bilhões e as saídas somaram o equivalente a US$ 28,137 bilhões. Nas saídas, estão contabilizadas as compras de dólares feitas pelo Tesouro Nacional para o pagamento de compromissos da dívida externa. No segmento comercial, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 2,735 bilhões. Este valor, pelos dados do BC, é o menor desde os US$ 2 bilhões de janeiro do ano passado. Segundo o BC, a contratação de câmbio para exportação em outubro ficou em US$ 11,690 bilhões e as contratações para importação somaram o equivalente a US$ 8,955 bilhões, o maior resultado da série histórica do BC, iniciada em janeiro de 1982. Com a alta das importações, o saldo positivo do fluxo comercial de outubro caiu de US$ 5,501 bilhões de setembro para US$ 2,735 bilhões, menor nível desde os US$ 2 bilhões de janeiro do ano passado. O Banco Central também informou que a posição de câmbio dos bancos terminou o mês de outubro comprada em US$ 689,6 milhões. Em setembro, a posição comprada dos bancos estava em US$ 2,419 bilhões. Matéria alterada às 13h41 para acréscimo de informações