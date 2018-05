Fluxo cambial é negativo em US$ 1,1 bi no mês até dia 12

No acumulado do ano até o dia 12 de julho, o fluxo cambial ainda está positivo em US$ 8,429 bilhões, com saída de US$ 8,845 bilhões no segmento financeiro e entrada de US$ 17,274 bilhões no comercial. No mesmo período de 2012, o fluxo estava positivo em US$ 22,731 bilhões, com entrada de US$ 3,607 bilhões no segmento financeiro e de US$ 19,124 bilhões no comercial.

Na semana entre os dias 8 e 12 de julho, o fluxo cambial ficou negativo em US$ 325 milhões. No segmento financeiro, o fluxo ficou negativo em US$ 158 milhões na semana. O número é a diferença entre a entrada de US$ 6,973 bilhões e a saída de US$ 7,131 bilhões. Nas operações comerciais, as importações superaram as exportações em US$ 167 milhões no período. As vendas externas somaram US$ 3,146 bilhões - valor que inclui operações de ACC (US$ 676 milhões), Pagamento Antecipado (US$ 797 milhões) e demais operações (US$ 1,673 bilhão). As importações ficaram em US$ 3,313 bilhões.