Fluxo cambial é negativo em US$ 2 bi em julho até dia 26

No acumulado do ano até dia 26, o fluxo é positivo em US$ 7,491 bilhões, sendo positivo em US$ 15,016 bilhões no comercial e negativo em US$ 7,526 bilhões no financeiro. No mesmo período de 2012, o fluxo total estava positivo em US$ 21,483 bilhões.

Entre os dias 22 e 26 de julho, a entrada de dólares no País superou a saída em US$ 440 milhões. As operações financeiras responderam por uma entrada líquida de US$ 1,389 bilhão no período, diferença entre entradas de US$ 8,411 bilhões e saídas de US$ 7,022 bilhões. No comércio exterior, por outro lado, o saldo foi negativo em US$ 949 milhões, com exportações de US$ 4,010 bilhões (incluindo US$ 638 milhões de ACC e US$ 580 milhões de PA) e importações de US$ 4,959 bilhões.