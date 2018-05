Fluxo cambial é negativo em US$ 780 mi entre dias 1 e 5

O saldo líquido acumulado no ano até o dia 5 de julho está positivo em US$ 8,754 bilhões. O resultado reflete um fluxo negativo de US$ 8,687 bilhões no segmento financeiro e positivo em US$ 17,441 bilhões na conta comercial. No mesmo período do ano passado, o fluxo estava positivo em US$ 23,340 bilhões.

No início deste mês, o Banco Central anunciou o fim do prazo limite para PA, facilitando a entrada de dólares no País. Em março do ano passado, a circular 3.580 do Banco Central passou a limitar a um ano o PA para exportação - até então, não havia limites. Em dezembro daquele mesmo ano, houve uma extensão desse prazo para cinco anos por meio da circular 3.617.