Fluxo cambial é positivo em US$ 1,5 bi em 11 dias úteis de abril O fluxo cambial em 11 dias úteis do mês de abril estava positivo em US$ 1,524 bilhão, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central em seu site na Internet. O resultado foi sustentado pelas contratações de câmbio relacionadas ao comércio externo. De acordo com dados do BC, as contratações de câmbio para exportações em 11 dias úteis de abril chegaram a um valor correspondente a US$ 4,586 bilhões ante um total de contratação para importações de US$ 1,973 bilhão. Isto acabou por gerar um saldo positivo nas contratações de câmbio do comércio exterior de US$ 2,612 bilhões no mesmo período. Em contrapartida, as contratações de câmbio relacionadas às operações financeiras tiveram um saldo negativo de US$ 1,010 bilhão, sendo US$ 2,858 bilhões em ingressos de recursos e US$ 3,868 bilhões em saídas. Ao mesmo tempo, as contas de não-residentes (CC-5) registraram, no mesmo período, um saldo negativo de US$ 78 milhões.