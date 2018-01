Fluxo cambial é positivo em US$ 1,877 bilhão no início de maio O fluxo cambial dos dez primeiros dias úteis de maio veio positivo em US$ 1,877 bilhão. O resultado foi sustentado mais uma vez pelas contratações de câmbio relacionadas ao comércio externo. O volume de contratação para exportações (US$ 4,720 bilhões) feitas no mesmo período de tempo superou o de importações (US$ 1,766 bilhão) no valor de US$ 2,955 bilhões. Em contrapartida, o fluxo de câmbio ligado a transações financeiras permaneceu negativo US$ 968 milhões nos dez primeiros dias úteis de maio. O ingresso de recursos externos, neste período, foi de US$ 2,804 bilhões e as saídas ficaram em US$ 3,772 bilhões. A conta de não residentes (CC5) apresentou, ao mesmo tempo, um saldo negativo de US$ 110 milhões. No acumulado do ano, o fluxo cambial está positivo em US$ 8,582 bilhões, garantido pelo comércio externo.