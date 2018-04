Fluxo cambial é positivo em US$ 436 mi em julho até o dia 10

O fluxo cambial registrou ingresso líquido de US$ 436 milhões em julho até o dia 10, conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira, 15, pelo Banco Central. O resultado é superior ao observado em igual período de julho de 2008, quando o ingresso líquido de recursos externos somava US$ 80 milhões.

Segundo o BC, o fluxo positivo do início do mês foi liderado pelo segmento financeiro, que apresentou ingresso líquido de US$ 597 milhões no período. Este valor foi gerado pela entrada de US$ 10,538 bilhões e saídas de US$ 9,941 bilhões.

O resultado positivo da conta financeiro foi mais do que suficiente para compensar a saída líquida de US$ 161 milhões do segmento comercial. Este valor foi gerado por importações totais de US$ 4,194 bilhões e exportações de US$ 4,033 bilhões.

No acumulado do ano até 10 de julho, o fluxo cambial registra ingresso líquido de US$ 3,101 bilhões. Em igual período de 2008, a entrada de recursos era muito mais forte e o resultado da época acumulava US$ 15,014 bilhões.

Segundo o BC, o acumulado do ano foi liderado pelo segmento comercial, que contribuiu com ingresso líquido de US$ 12,666 bilhões, valor suficiente para compensar a saída de US$ 9,565 bilhões da conta financeira.