Fluxo cambial é positivo em US$7 bi no mês O fluxo cambial para o país estava positivo em 7,112 bilhões de dólares em julho, até o dia 20, informou o Banco Central nesta segunda-feira. A cifra resulta de saldo positivo nas operações comerciais de 2,540 bilhões de dólares e de superávit nas transações financeiras de 4,572 bilhões de dólares. O BC informou ainda que os bancos reduziram a posição vendida em dólar para 5,290 bilhões de dólares no dia 20 deste mês. No final de junho, a posição vendida das instituições era de 7,278 bilhões de dólares. "O fluxo de curto prazo está voltando à normalidade", afirmou o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, sobre os dados. Segundo ele, as operações especulativas dos bancos se reduziram depois das medidas cambiais prudenciais adotadas pelo BC em junho, quando o limite de exposição dos bancos foi reduzido. "No fluxo, o que está sobrando é principalmente financiamento de comércio", acrescentou Lopes. (Por Isabel Versiani)