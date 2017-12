Fluxo cambial em 11 dias úteis de janeiro está em US$ 575 mi Os primeiros 11 dias úteis de janeiro tiveram um saldo positivo de contratação de câmbio de US$ 575 milhões, segundo informou hoje o Banco Central. O valor foi alcançado graças ao desempenho das operações relacionadas ao comércio externo, que foram responsáveis pela geração de um superávit de US$ 832 milhões em contratações de câmbio. Deste total, US$ 2,950 bilhões foram referentes às operações de exportações e US$ 2,118 bilhões de importação. Em igual período do ano passado, o saldo positivo das contratações para comércio externo tinha sido positivo em US$ 537 milhões, com US$ 2,545 bilhões de exportações e US$ 2,008 bilhões de importações. O resultado das operações de contratação de câmbio para a realização de transações financeiras, em contrapartida, ficou deficitária em US$ 158 milhões nos mesmos 11 dias úteis de janeiro. Deste total, o volume de contratações para o ingresso de recursos ficou em US$ 3,684 bilhões e o de saída chegou aos US$ 3,842 bilhões. 11As contas de não residentes (CC5), por sua vez, registraram uma saída líquida de recursos de US$ 99 milhões, contra um resultado positivo de US$ 22 milhões em igual período do ano passado.