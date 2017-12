Fluxo cambial em 2003 foi positivo em US$ 718 milhões Os movimentos de contratações de câmbio ocorridos ao longo de 2003 resultaram num saldo positivo de US$ 718 milhões. O valor poderia ser ainda maior se não fossem incluídos os US$ 11 bilhões comprados pelo Tesouro Nacional em mercado para o pagamento de juros e principal de dívida externa com o Clube de Paris (credores oficiais do Brasil) e os detentores de bônus emitidos no mercado internacional. Com estas operações, o saldo das contratações no câmbio financeiro terminou o ano passado negativo em US$ 25,976 bilhões, com US$ 72,118 bilhões de compras para a entrada de recursos e US$ 98,094 bilhões de saída. Em 2002, o saldo das contratações tinha ficado negativo em US$ 12,989 bilhões. Apesar do bom resultado no ano, o resultado das operações de contratação de câmbio em dezembro do ano passado ficou negativo em US$ 1,910 bilhão, sendo o pior resultado desde os US$ 2,743 bilhões de outubro de 2002. O resultado foi provocado por uma saída de US$ 215 milhões das contas de não residentes (CC5) e um saldo negativo de US$ 1,696 bilhão no câmbio financeiro, onde estão incluídas as compras do Tesouro Nacional. O saldo negativo da CC5 acumulado em todo o ano de 2003 ficou, segundo dados divulgados há pouco pelo Banco Central (BC), negativo em US$ 1,661 bilhão, contra os US$ 9,107 bilhões de 2002. Comércio externo No segmento das operações de comércio externo, o BC registrou em 2003 um saldo positivo de US$ 28,355 bilhões, valor maior que os US$ 20,327 bilhões de 2002. Em todo o ano de 2003, as contratações de exportação ficaram em US$ 73,203 bilhões e as de importação atingiram os US$ 44,848 bilhões, contra os US$ 60,083 bilhões de exportação em 2002 e US$ 39,756 bilhões de importação. Em dezembro, o saldo destas operações ficou positivo em US$ 3,487 bilhões, melhor resultado mensal do ano passado. As contratações de exportação em dezembro de 2003 ficaram em US$ 7,649 bilhões e as de importação somaram o equivalente a US$ 4,162 bilhões.