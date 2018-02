Fluxo cambial em 2007 foi positivo em US$ 87,4 bi O fluxo cambial terminou o ano de 2007 com resultado positivo de US$ 87,454 bilhões, o maior da série histórica iniciada em 1982. Conforme dados divulgados hoje pelo Banco Central, o número foi gerado pelo resultado positivo de US$ 76,746 bilhões da conta comercial e também pelo ingresso de US$ 10,708 bilhões no fluxo financeiro. Segundo o BC, as exportações somaram US$ 184,764 bilhões no ano e as importações atingiram US$ 108,018 bilhões, o que gerou o saldo de US$ 76,746 bilhões. No fluxo financeiro, as compras de dólar acumularam US$ 348,281 bilhões e as vendas, US$ 337,573 bilhões. Nesse caso, o resultado anual ficou positivo em US$ 10,708 bilhões. Essa é a primeira vez desde 2000 que o fluxo financeiro termina o ano com resultado positivo. Em 2006, por exemplo, o saldo ficou negativo em US$ 20,328 bilhões. Um ano antes, em 2005, o resultado foi ainda pior, com saída de US$ 32,462 bilhões na conta financeira. Com a entrada de dólares gerada pelo fluxo cambial em 2007, o Brasil completa ciclo de cinco anos seguidos com saldo cambial positivo nesse indicador. Nesse período, o País recebeu US$ 150,622 bilhões.