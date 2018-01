Fluxo cambial em fevereiro está positivo em US$ 2,829 bi O fluxo cambial (entrada e saída de dólares no País) em sete dias úteis de fevereiro ficou positivo em US$ 2,829 bilhões. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 14, pelo Banco Central, e significam que no período, entraram mais dólares do que saíram. Em igual período de fevereiro do ano passado, o fluxo foi positivo em US$ 2,413 bilhões. Em janeiro último, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 3,770 bilhões. No segmento financeiro, o fluxo ficou positivo em US$ 1,381 bilhão nos primeiros sete dias úteis deste mês. Neste período, as saídas pelo financeiro somaram US$ 6,384 bilhões, e os ingressos US$ 7,764 bilhões. Em igual período de 2006, o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 421 milhões, com US$ 5,405 bilhões em entradas e US$ 4,984 bilhões em saídas. Em janeiro deste ano, o fluxo ficou negativo em US$ 6,293 bilhões, ainda sob influência da operação de compra da canadense Inco pela Companhia Vale do Rio Doce. No segmento comercial, o fluxo em sete dias úteis de fevereiro ficou positivo em US$ 1,448 bilhão, sendo US$ 3,956 bilhões em câmbio para exportação e US$ 2,508 bilhões para importação. Em igual período de fevereiro de 2006 o fluxo comercial ficou positivo em US$ 1,992 bilhão, com US$ 4,001 bilhões em exportação e US$ 2,009 bilhões em importação. Em janeiro último, o fluxo comercial ficou positivo em US$ 10,063 bilhões, também sob influência da operação de compra da Inco pela Vale.