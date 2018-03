Fluxo cambial em janeiro está positivo em US$ 3,259 bilhões O fluxo cambial (entrada e saída de dólares no País) dos nove primeiros dias úteis de janeiro estava positivo em US$ 3,259 bilhões, ante US$ 452 milhões em igual período do ano passado. Isto significa que, em janeiro, entraram mais dólares do que saíram. Em dezembro do ano passado, o fluxo tinha ficado negativo em US$ 3,463 bilhões. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). O fluxo financeiro ficou positivo em US$ 850 milhões nos primeiros 9 dias úteis do mês. Em igual período do ano passado, o fluxo financeiro estava negativo em US$ 712 milhões. O resultado parcial de janeiro deste ano já se configura como o melhor desde março do ano passado, quando o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 2,456 bilhões. Nos primeiros 9 dias úteis deste mês, o total de ingressos pelo segmento financeiro do mercado de câmbio ficou em US$ 7,126 bilhões e as saídas corresponderam a US$ 6,276 bilhões. Em igual período do ano passado, os ingressos estavam em US$ 5,526 bilhões e as saídas em US$ 6,238 bilhões. No segmento comercial, o fluxo dos 9 primeiros dias úteis deste mês estava positivo em US$ 2,409 bilhões, e com US$ 5,315 bilhões de câmbio para exportação e US$ 2,906 bilhões de câmbio para importação. Em igual período do ano passado o fluxo comercial estava positiva em US$ 1,164 bilhão. Naquele período, a contratação de câmbio para exportação estava em US$ 3,532 bilhões e o câmbio para importação era de US$ 2,368 bilhões. Em dezembro do ano passado, o fluxo comercial ficou positivo em US$ 7,802 bilhões, com US$ 15,537 bilhões de câmbio para exportação e US$ 7,734 bilhões de câmbio para importação.