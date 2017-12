Fluxo cambial em janeiro fica positivo em US$ 1,340 bi O fluxo cambial em janeiro ficou positivo em US$ 1,340 bilhão, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. O valor é inferior aos US$ 2,303 bilhões de dezembro de 2004, e também ficou abaixo dos US$ 3,368 bilhões de janeiro de 2004. Os dados do BC também mostraram que o fluxo de capitais pelas contas de não-residentes (CC-5) foi negativo em US$ 440 milhões em janeiro. Este valor, entretanto, é inferior às saídas de US$ 444 milhões de dezembro de 2004 e também é menor do que os US$ 132 milhões de fluxo negativo observado em janeiro de 2004. No segmento financeiro, o fluxo cambial ficou negativo, segundo o BC, em US$ 221 milhões, com entradas de US$ 6,537 bilhões e saídas de US$ 6,757 bilhões. Nestes dados relativos ao segmento financeiro estão incluídas as compras de câmbio feitas pelo Tesouro Nacional para o pagamento de compromissos externos, que vencem no primeiro semestre deste ano. Em dezembro de 2004, o fluxo financeiro ficou negativo em US$ 866 milhões e o resultado de janeiro de 2004 foi positivo em US$ 975 milhões. No segmento comercial, o fluxo ficou positivo em US$ 2 bilhões, sendo US$ 7,409 bilhões em câmbio para exportação e US$ 5,410 bilhões para importação. Em dezembro, o saldo positivo do segmento comercial somou US$ 3,612 bilhões, com US$ 9,355 bilhões em exportação e US$ 5,744 bilhões em importação. O resultado de janeiro de 2004 foi positivo em US$ 2,525 bilhões, com US$ 6,576 bilhões em exportação e US$ 4,051 bilhões em importação. O Banco Central também divulgou a posição vendida em câmbio dos bancos no fim de janeiro, de US$ 2,718 bilhões. Em dezembro, a posição vendida ficou em US$ 1,368 bilhão e, em janeiro de 2004, em US$ 2,104 bilhões.