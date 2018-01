Fluxo cambial em janeiro foi positivo em US$ 3,359 bilhão O Banco Central informou hoje que o fluxo de contratos de câmbio fechados em janeiro ficou positivo em US$ 3,359 bilhões. O valor é maior que os US$ 973 milhões de janeiro de 2003 e também supera o fluxo positivo de US$ 718 milhões registrado durante todo o ano passado. De acordo com o BC, as contas de não residentes (CC5) ficaram deficitárias em janeiro em US$ 132 milhões, saldo inferior aos US$ 175 milhões de janeiro do ano passado e também menor que os US$ 215 milhões de dezembro último. O BC também registrou fluxo financeiro positivo no mercado de câmbio de US$ 966 milhões em janeiro deste ano. Este foi o primeiro resultado positivo do fluxo financeiro desde o início do governo Lula. O melhor resultado registrado anteriormente tinha sido um déficit de US$ 97 milhões em janeiro de 2003, primeiro mês da nova administração federal. Em janeiro deste ano, o BC registrou um ingresso total de US$ 7,828 bilhões e uma saída de US$ 6,862 bilhões em transações financeiras. Nas operações comerciais, o BC contabilizou um superávit nas contratações de câmbio de US$ 2,525 bilhões, sendo US$ 6,576 bilhões de câmbio para exportação e US$ 4,051 bilhões para importação. Em dezembro do ano passado, o saldo positivo das contratações de câmbio para comércio externo foi de US$ 3,487 bilhões, sendo US$ 7,649 bilhões de exportações e US$ 4,162 bilhões de importações. Posição vendida dos bancos O Banco Central informou que a posição vendida em câmbio das instituições financeiras fechou o mês de janeiro em US$ 2,104 bilhões. O valor é 24,34% inferior aos US$ 2,781 bilhões registrados em dezembro de 2003 e também menor que os US$ 3,144 bilhões de janeiro do ano passado. Operações de mesa de câmbio As operações da mesa de câmbio responderam em janeiro por uma pressão expansionista da base monetária (papel-moeda emitida mais reservas bancárias) de R$ 7,396 bilhões. O valor inclui as intervenções feitas no mercado de câmbio entre os dias 8 e 28 do mês passado e outras operações da mesa. Em dezembro do ano passado, a pressão expansionista das operações da mesa do BC havia ficado em apenas R$ 13 milhões. As operações de colocação de títulos do Tesouro Nacional, em contrapartida, geraram uma pressão contracionista de R$ 15,070 bilhões, contra uma pressão expansionista de R$ 1,382 bilhão em dezembro. As operações de swap cambial, por outro lado, foram responsáveis por uma pressão expansionista de R$ 872 milhões no mês passado.