Fluxo cambial em julho até dia 24 é positivo em US$ 491 mi

O fluxo cambial registrou ingresso líquido de US$ 491 milhões nos 24 primeiros dias de julho. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Banco Central, se o indicador continuar no azul até o final de julho, será o quarto mês seguido de ingresso líquido de recursos no País. Em igual período de julho de 2008, foi registrada saída líquida de US$ 2,486 bilhões.

No levantamento preliminar, a entrada de dólares foi liderada pelo segmento financeiro, que apresentou superávit de US$ 3,176 bilhões, resultado de ingressos totais de US$ 24,726 bilhões e saídas de US$ 21,549 bilhões. Na conta comercial, foi registrado déficit de US$ 2,686 bilhões, gerado por importações de US$ 10,211 bilhões e exportações de US$ 7,525 bilhões.

No acumulado do ano até 24 de julho, o fluxo cambial tem ingresso líquido de US$ 3,156 bilhões. Esse valor foi gerado pelo ingresso de US$ 10,142 bilhões pela conta comercial, valor mais que suficiente para compensar a saída de US$ 6,986 bilhões do segmento financeiro no intervalo. Em igual período de 2008, o fluxo cambial acumulava ingresso líquido de US$ 12,448 bilhões.

O BC também anunciou que o impacto das compras diárias realizadas pela autoridade monetária no mercado de câmbio à vista aumentaram as reservas internacionais em US$ 906 milhões nos primeiros 24 dias de julho.