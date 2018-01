Fluxo cambial em março está positivo em US$ 3,254 bi O fluxo cambial (entrada e saída de dólares do País) em março até o dia 9 ficou positivo em US$ 3,254 bilhões, ante US$ 3,541 bilhões em igual período do ano passado. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 14, pelo Banco Central, e significam que no período, entraram mais dólares do que saíram. No segmento comercial, o fluxo de 1 a 9 de março estava positivo em US$ 1,752 bilhão. No mesmo período, pelo segmento financeiro, o resultado era positivo em US$ 1,502 bilhão. Nos nove primeiros dias de março de 2006, o fluxo cambial foi composto por US$ 1,643 bilhão do segmento financeiro e US$ 1,898 bilhão do segmento comercial.