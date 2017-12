Fluxo cambial em março ficou negativo em US$ 611 milhões O Banco Central informou hoje que o fluxo cambial de março ficou negativo em US$ 611 milhões. O resultado é o pior desde o déficit cambial de US$ 1,910 bilhão registrado em dezembro do ano passado. Ainda no mês de março, as contas de não residentes (CC-5) tiveram uma saída líquida de recursos de US$ 222 milhões, o pior resultado desde os US$ 272 milhões de abril do ano passado. No segmento comercial, o BC registrou volume de contratação de câmbio para exportação de US$ 8,026 bilhões e US$ 4,411 bilhões de câmbio para importação, ao longo do mês passado. Com isso, o resultado do câmbio comercial ficou positivo em US$ 3,615 bilhões. No segmento financeiro, as saídas de recursos ficaram em US$ 9,615 bilhões ante um volume de entradas de US$ 5,610 bilhões em março. No primeiro trimestre do ano, o fluxo cambial fechou positivo em US$ 4,070 bilhões, ante um resultado negativo de US$ 546 milhões em igual período do ano passado.