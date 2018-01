Fluxo cambial em março foi positivo em US$ 3,030 bilhões O Banco Central informou hoje que o fluxo cambial de março foi positivo em US$ 3,030 bilhões. O resultado é inferior aos US$ 3,943 bilhões de fevereiro e bem melhor do que o fluxo negativo de US$ 611 milhões de março de 2004. As contas de não residentes (CC5) tiveram em março fluxo negativo de US$ 56 milhões. Em fevereiro, a CC5 teve fluxo positivo de US$ 4 milhões, e em março de 2004 um fluxo negativo de US$ 222 milhões. No segmento financeiro, o Banco Central registrou fluxo negativo em março de US$ 1,470 bilhão. Ao longo de todo o mês passado, o valor total das contratações de câmbio para saídas somou US$ 11,489 bilhões, sendo que deste total estão incluídas as contratações de câmbio feitas pelo Tesouro Nacional para pagamento de compromissos da dívida externa. Por outro lado, as contratações de câmbio para entrada de recursos no País fecharam o mês de março em US$ 10,018 bilhões. Em fevereiro, o fluxo financeiro havia ficado positivo em US$ 420 milhões, com US$ 8,691 bilhões em contratações para ingresso de recursos do País e US$ 8,271 bilhões para saídas. No segmento comercial, o fluxo divulgado hoje pelo BC ficou positivo em US$ 4,557 bilhões. Este valor é o maior já registrado pelo BC desde os US$ 5,181 bilhões de maio de 2004. As contratações de câmbio para exportação atingiram US$ 10,264 bilhões em março. E as contratações para importação somaram US$ 5,707 bilhões. Em fevereiro, o fluxo comercial foi positivo em US$ 3,519 bilhões, com US$ 7,963 bilhões em contratações para exportação e US$ 4,444 bilhões para importações.