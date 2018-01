Fluxo cambial em novembro ficou positivo em US$ 2,769 bi O Banco Central informou hoje que o fluxo cambial de novembro ficou positivo em US$ 2,769 bilhões. O valor é inferior aos US$ 3,786 bilhões de outubro passado, mas é melhor que o resultado de novembro de 2004, quando o fluxo havia ficado negativo em US$ 1,056 bilhão. No acumulado de janeiro a novembro, o fluxo cambial está positivo em US$ 16,046 bilhões. Em igual período do ano passado, o fluxo cambial estava positivo em US$ 4,059 bilhões. No mês de novembro, o fluxo financeiro, de acordo com os dados do BC, ficou negativo em US$ 548 milhões. Esse resultado é o melhor desde fevereiro deste ano, quando o fluxo financeiro havia ficado positivo em US$ 420 milhões. Em novembro, o total de entrada de recursos pelo segmento financeiro ficou em US$ 11,853 bilhões e as saídas em US$ 12,4 bilhões. As eventuais compras de dólares feitas em mercado pelo Tesouro Nacional são contabilizadas como saídas financeiras. No segmento comercial (balança comercial), o fluxo cambial ficou positivo em US$ 3,317 bilhões no mês passado, com US$ 10,429 bilhões em contratação de câmbio para exportação e US$ 7,112 bilhões para importação. Em outubro, o fluxo cambial no segmento comercial havia ficado positivo em US$ 5,658 bilhões, com US$ 11,926 bilhões de exportação e US$ 6,268 bilhões de importação.