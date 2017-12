Fluxo cambial em outubro está positivo em US$ 1,014 bilhão O fluxo cambial em dez dias úteis deste mês apresentou um resultado positivo de US$ 1,014 bilhão, segundo números divulgados hoje pelo Banco Central (BC). O resultado veio sustentado por um saldo positivo das contratações de câmbio para a realização de comércio exterior de US$ 1,724 bilhão, valor este construído a partir de um volume de contratação de US$ 3,872 bilhões para exportações e de mais US$ 2,147 bilhões nas importações. No financeiro, o fluxo ficou negativo em US$ 527 milhões, com US$ 3,180 bilhões de ingressos de recursos no País e US$ 3,707 bilhões de saídas. As contas de não residentes (CC5), por sua vez, apresentaram um fluxo negativo no mesmo período de tempo de US$ 183 milhões. Em mesmo período de outubro do ano passado, a CC5 tinha registrado um fluxo negativo de apenas US$ 38 milhões. Com este resultado parcial de outubro, o fluxo cambial acumulado no ano ficou positivo em US$ 5,458 bilhões.