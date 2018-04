Fluxo cambial em outubro está positivo em US$ 1,604 bi O fluxo cambial (entrada de dólares no País por operações financeiras e comerciais) de nove dias úteis de outubro estava positivo em US$ 1,604 bilhão, de acordo com informação divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central em sua página na internet. Em igual período do ano passado, o fluxo cambial havia ficado positivo em US$ 1,641 bilhão. No acumulado deste ano, o fluxo cambial está positivo em US$ 33,650 bilhões, contra os US$ 11,131 bilhões de igual período do ano passado. Pelos dados do BC, o fluxo financeiro estava positivo, nos mesmos nove primeiros dias úteis de outubro, em US$ 299 milhões. Segundo o BC, o total de ingressos pelo segmento financeiro do mercado de câmbio, no mesmo período, foi de US$ 5,115 bilhões e as saídas totalizaram US$ 4,815 bilhões. As compras de moeda do Tesouro Nacional são contabilizadas como saídas no financeiro. Em igual período do ano passado, o fluxo financeiro havia ficado negativo em US$ 1,245 bilhão, com ingressos de US$ 3,612 bilhões e saídas de US$ 4,857 bilhões. No segmento comercial, o fluxo cambial dos nove primeiros dias úteis de outubro ficou positivo em US$ 1,304 bilhão, com US$ 4,310 bilhões de câmbio para exportação e US$ 3,006 bilhões para importação. Em igual período de 2005, o fluxo comercial havia ficado positivo em US$ 2,885 bilhões, com US$ 5,330 bilhões em câmbio para exportação e US$ 2,445 bilhões para importação.