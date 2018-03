Fluxo cambial encerra 2004 com saldo positivo de US$ 6,362 bi O saldo entre a saída e a entrada de dólares do País fechou positivo em US$ 6,362 bilhões em 2004. O ingresso maior de dólares em 2004 superou o de 2003, quando o fluxo cambial fechou o ano positivo em US$ 718 milhões. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central na sua página na Internet, os ingressos de recursos em dezembro superaram as saídas em US$ 2,303 bilhões. Os resultados favoráveis da balança comercial contribuíram para o fluxo cambial positivo em 2004. No segmento comercial, que inclui as transações de importação e exportação para comércio exterior, o BC registrou um saldo positivo de US$ 36,672 bilhões, valor bem superior aos US$ 28,355 bilhões registrados em 2003. As contratações de câmbio para exportações somaram US$ 93,466 bilhões em 2004, comparativamente a US$ 73,203 bilhões em 2003. Já as operações de importações totalizaram no ano passado US$ 56,794 bilhões, montante superior ao de 2003, no valor de US$ 44,848 bilhões. As transações no segmento financeiro fecharam o ano de 2004 com saldo negativo de US$ 24,747 bilhões, valor um pouco inferior aos US$ 25,976 bilhões registrado no ano anterior.