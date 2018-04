Fluxo cambial fica positivo em US$ 2,6 bi no 1º semestre

Segundo dados do Banco Central (BC), divulgados hoje, no mês passado, o resultado foi influenciado pela conta financeira, que ficou positiva em US$ 1,223 bilhão. Tal desempenho mais que compensou a saída líquida de US$ 148 milhões observada na conta comercial. Nos seis primeiros meses de 2009, a entrada de dólares foi liderada pela conta comercial, que teve superávit de US$ 12,827 bilhões, enquanto a conta financeira registrou saída de US$ 10,162 bilhões.

Segundo o BC, nos três primeiros dias úteis de julho (dias 1 a 3), o fluxo cambial acumula saída líquida de US$ 672 milhões, sendo que a conta comercial registrou déficit de US$ 796 milhões e o segmento financeiro foi responsável pela entrada de US$ 124 milhão.

Reservas

As compras de dólar realizadas diariamente pelo BC no mercado interbancário de câmbio aumentaram as reservas internacionais brasileiras em US$ 3,247 bilhões em junho. Dados divulgados hoje pelo BC mostram que essas intervenções ganharam fôlego nos últimos dias do mês passado. Segundo os dados do BC, a compra realizada em 26 de junho somou exatamente US$ 1 bilhão. No dia anterior, 25, a intervenção totalizou US$ 558 milhões.

Dessa forma, o impacto das compras desses dois dias respondeu por 48% de todo o montante registrado no mês. Dados preliminares dos três primeiros dias de julho mostram que as intervenções geraram impacto adicional de US$ 133 milhões nas reservas no atual mês. Desde que as compras recomeçaram em 8 de maio, essas intervenções somaram US$ 6,128 bilhões.