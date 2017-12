Fluxo cambial fica positivo em US$ 309 milhões até o dia 10 O fluxo cambial do mês, até o último dia 10, estava positivo em US$ 309 milhões, segundo informações do site do Banco Central (BC). A conta de não residentes (CC5) tinha um saldo negativo de US$ 40 milhões no mesmo período, contra uma saída de US$ 469 milhões em igual período do ano passado. O fluxo cambial total do mesmo período de 2002 foi negativo em US$ 393 milhões. De acordo com os dados divulgados pelo BC, a contratação de câmbio para a realização de comércio exterior estava positiva em US$ 337 milhões, sendo US$ 1,806 bilhão de exportação e US$ 1,469 bilhão de importações. No mesmo período do ano passado, o saldo estava positivo em US$ 885 milhões, com US$ 1,842 bilhão de exportações e US$ 957 milhões de importações. No fluxo financeiro, o BC registrou um resultado positivo de US$ 12 milhões até o último dia 10, sendo US$ 2,121 bilhões de ingressos e US$ 2,109 bilhões de saídas. No ano passado, o saldo foi negativo em US$ 809 milhões, com as entradas somando o equivalente a US$ 1,867 bilhão e as saídas ficando em US$ 2,677 bilhões.