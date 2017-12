Fluxo cambial mantém dólar estável Com a falta de novidades sobre o caso da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo (TRT), o mercado financeiro continua mantendo o otimismo. No mercado de câmbio, as entradas de recursos estão ainda mais fortes do que nas últimas semanas. Somente ontem à tarde, a estimativa é de que fundos internacionais tenham enviado US$ 100 milhões para o mercado interno. O destino teria sido a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). As saídas de recursos também estão reduzidas. Isso porque várias empresas estão postergando o pagamento de suas dívidas, devido à boa aceitação dos papéis brasileiros no exterior. O mercado avalia que o dólar vai continuar oscilando em torno de R$ 1,80. Trata-se de um valor considerado ideal para as exportações, pois não encarece o preço dos produtos brasileiros. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,7980 na ponta de venda. Praticamente estável em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,7979.