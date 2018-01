Fluxo cambial negativo em US$ 1,5 bi no início de setembro O fluxo cambial de 10 dias úteis de setembro estava negativo em US$ 1,578 bilhão. Em igual período do ano passado, o mercado cambial havia registrado um ingresso líquido de recursos de US$ 177 milhões. Na comparação com os meses fechados, o resultado parcial do corrente mês já é o pior desde outubro do ano passado, quando houve uma saída de US$ 2,743 bilhões. O mês de outubro de 2002 foi justamente o período mais fortemente marcado pelas incertezas quanto ao resultado das eleições presidenciais. O resultado parcial de setembro divulgado hoje pelo Banco Central (BC) veio com uma redução do superávit gerado pelas contratações de câmbio para o comércio exterior. As contratações para exportação ficaram em US$ 2,379 bilhões e as de importações foram de US$ 1,985 bilhão, gerando um saldo positivo de US$ 394 milhões. Em igual período do ano passado, as contratações para exportação foram de US$ 2,250 bilhões e de importação somaram o equivalente a US$ 1,183 bilhão, com um saldo positivo de US$ 1,067 bilhão. Em comparação aos meses fechados, o saldo parcial de setembro é o menor desde os US$ 313 milhões de janeiro do ano passado. O câmbio financeiro registrou nos primeiros dez dias úteis de setembro uma saída líquida de recursos de US$ 1,925 bilhão, contra os US$ 636 milhões de igual período do ano passado. Os ingressos de recursos, segundo o BC, ficaram em US$ 2,135 bilhões e as saídas totais foram de US$ 4,060 bilhões. Nos primeiros dez dias úteis do ano passado, as entradas foram de US$ 2,113 bilhões e as saídas ficaram em US$ 2,749 bilhões. Já as contas de não residentes (CC5) registraram, por sua vez, uma saída líquida de US$ 47 milhões em dez dias úteis do corrente mês, contra os US$ 253 milhões de igual período do ano passado. Em comparação aos meses fechado, o número parcial de setembro para a CC5 é o melhor desde o saldo positivo de US$ 74 milhões registrado em maio último.