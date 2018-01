Fluxo cambial no ano já é o dobro do resultado de 2005 O fluxo cambial (entrada de dólares no País por operações financeiras e comerciais) de novembro ficou positivo em US$ 5,5 bilhões, de acordo com informação divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). O valor é superior aos US$ 3,187 bilhões de fluxo positivo registrado em outubro e também é maior do que os US$ 2,769 bilhões de novembro do ano passado. No acumulado de 2006, o fluxo cambial está positivo em US$ 40,733 bilhões. O valor já é maior que o dobro do resultado de todo o ano passado, de US$ 18,819 bilhões. O segmento financeiro do mercado de câmbio teve fluxo positivo em novembro de US$ 410 milhões, com US$ 17,319 bilhões de entradas e US$ 16,909 bilhões de saídas. Em outubro, o fluxo do segmento financeiro tinha ficado positivo em US$ 452 milhões, e em novembro do ano passado, tinha sido negativo em US$ 548 milhões. No segmento comercial do mercado de câmbio, o fluxo ficou positivo em US$ 5,090 bilhões, com US$ 12,751 bilhões de câmbio para exportação e US$ 7,661 bilhões para importação. Em outubro, o fluxo comercial tinha sido positivo em US$ 2,735 bilhões, com US$ 11,690 bilhões de câmbio para exportação e US$ 8,955 bilhões para importação. Em novembro do ano passado, o resultado tinha ficado positivo em US$ 3,317 bilhões, com US$ 10,429 bilhões de exportação e US$ 7,112 bilhões para importação.