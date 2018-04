Fluxo cambial quebra tendência de saldo positivo O fluxo cambial no mês de julho, até o dia 17, indica uma saída líquida de US$ 330 milhões da economia brasileira, segundo dados divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado quebrou a tendência de saldo positivo que vinha se mantendo há várias semanas. Mas a saída é menor que a observada em igual período de julho do ano passado, quando US$ 1,673 bilhão deixou o País. Segundo o BC, a saída dos recursos neste mês foi concentrada no segmento comercial, que apresentou déficit de US$ 1,516 bilhão, gerado por operações de US$ 7,237 bilhões referentes a importações, e de US$ 5,720 bilhões de negócios feitos por exportadores. No segmento financeiro, que registra operações como investimentos, pagamento de dívidas e aplicações financeiras, houve superávit de US$ 1,187 bilhão. Se o saldo positivo prevalecer até o fim de julho, será o terceiro mês seguido de ingressos por esta conta. No ano até dia 17 de julho, o fluxo cambial registra ingresso líquido de US$ 2,336 bilhões, resultado de superávit de US$ 11,311 bilhões no segmento comercial e saída líquida de US$ 8,975 bilhões pela conta financeira. Em igual período do ano passado, acumulava ingresso líquido de US$ 13,261 bilhões. O BC informou ainda que o impacto das compras de dólares no mercado à vista nas reservas internacionais foi de US$ 405 milhões no mês até o dia 17. Desde que as intervenções diárias recomeçaram, em 8 de maio passado, as compras do BC aumentaram as reservas em US$ 6,399 bilhões.