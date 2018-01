Fluxo cambial total de abril é positivo em US$ 6,515 bilhões

O fluxo cambial brasileiro ficou positivo em abril em US$ 6,515 bilhões, segundo o Banco Central. A entrada líquida de dólares pelo canal financeiro no período foi de US$ 498 milhões, resultado de entradas no valor de US$ 39,685 bilhões e de retiradas no total de US$ 39,187 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo de abril ficou positivo em US$ 6,017 bilhões, com importações de US$ 9,641 bilhões e exportações de US$ 15,658 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,874 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,343 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,441 bilhões em outras entradas.

Acumulado. O fluxo cambial do ano até o dia 29 de abril ficou no vermelho em US$ 3,847 bilhões ante saldo negativo de US$ 5,997 bilhões visto até o dia 22, divulgou o BC. Em igual período do ano passado, as entradas superaram os envios em US$ 17,870 bilhões. No início de 2015, os investidores estavam animados com a nova composição da equipe econômica, liderada pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até o dia 29 de abril foi de US$ 16,892 bilhões. Esse resultado no ano é fruto de entradas no valor de US$ 147,182 bilhões e de envios no total de US$ 164,074 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 13,045 bilhões até o mesmo dia, com importações de US$ 39,855 bilhões e exportações de US$ 52,900 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 9,848 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 14,662 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 28,389 bilhões em outras entradas.