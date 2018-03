Fluxo de capital para emergentes cresceu 32% em 2004 O fluxo de capitais para mercados emergentes cresceu 32% em 2004, para US$ 279 bilhões, em relação ao volume registrado em 2003, de US$ 211 bilhões, informou hoje o Institute of International Finance (IIF), que promove hoje uma entrevista coletiva para detalhar os fluxos de capitais para os mercados emergentes em 2004 e as perspectivas para 2005. O ingresso de capital nos emergentes em 2004 foi também o maior registrado nos últimos sete anos. Boa parte desse ingresso recorde em 2004 para os mercados emergentes foi em função de investimentos diretos estrangeiros e empréstimos comerciais de bancos. Para 2005, o IIF está prevendo um fluxo de capitais para mercados emergentes de US$ 276 bilhões.