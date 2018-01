Fluxo de dólares para o País é o maior deste ano O Banco Central informou hoje que o fluxo cambial (entrada de dólares no País por operações financeiras e comerciais) em outubro ficou positivo em US$ 3,786 bilhões. Este é o maior resultado positivo desde os US$ 3,943 bilhões registrados em fevereiro deste ano. No período de janeiro a outubro, o fluxo cambial está positivo em US$ 13,277 bilhões. Em igual período do ano passado o fluxo foi positivo em US$ 5,115 bilhões. De acordo com os dados do Banco Central, o fluxo financeiro (recursos que entram para investimento financeiro) em outubro ficou negativo em US$ 1,872 bilhão. Este é o menor fluxo financeiro desde o US$ 1,470 bilhão de março deste ano. Segundo o BC, o volume de ingressos financeiros em outubro foi de US$ 9,265 bilhões e as saídas ficaram em US$ 11,137 bilhões. As eventuais compras de dólares pelo Tesouro Nacional em mercado são computadas como saídas financeiras. O valor bruto de saída financeira de outubro é o menor desde fevereiro deste ano. Exportações e importações O fluxo comercial (recursos provenientes do comércio exterior) apresentou saldo positivo em outubro de US$ 5,658 bilhões, com US$ 11,926 bilhões em câmbio para exportação e US$ 6,268 bilhões para importação. O fluxo comercial positivo em outubro foi o maior deste ano. A contratação de câmbio para exportação em outubro também foi a maior do ano. E a contratação de câmbio para importação foi a menor desde agosto deste ano (de R$ 6,249 bilhões). O aumento da contratação de câmbio para exportação e a queda para importação ocorreram no mesmo mês em que o BC voltou a comprar dólares em mercado.