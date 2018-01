Fluxo de dólares para o País ficou negativo em maio O fluxo cambial em maio ficou negativo em US$ 811 milhões, segundo informações do Banco Central. A última vez em que o fluxo cambial havia ficado negativo foi em novembro do ano passado, de US$ 1,056 bilhão. Apesar do resultado negativo no mês passado, o fluxo cambial acumulado no ano ainda está positivo em US$ 8,033 bilhões. Em igual período do ano passado, o fluxo cambial estava positivo em US$ 8,282 bilhões. O resultado negativo de maio foi provocado pelo fluxo financeiro negativo de US$ 5,069 bilhões registrado no mesmo mês. Este resultado pode ser explicado por saídas de US$ 11,961 bilhões que superaram ingressos de US$ 6,893 bilhões. O volume de saídas de recursos do País em maio é o maior desde dezembro de 2004, quando ficou em US$ 12,989 bilhões. Por outro lado, o fluxo comercial ficou positivo em US$ 4,258 bilhões, resultado de contratações de câmbio para exportações de US$ 10,284 bilhões e para importações de US$ 6,026 bilhões.