Fluxo de dólares para o País foi positivo em US$ 531 milhões O Banco Central informou hoje que o fluxo cambial de abril ficou positivo em US$ 531 milhões. Este resultado é o pior desde novembro do ano passado, quando o fluxo ficou negativo em US$ 1,056 bilhão. Em março último, o fluxo cambial havia ficado positivo em US$ 3,030 bilhões. O resultado positivo de abril foi alcançado em função do fluxo comercial positivo de US$ 3,507 bilhões. Este resultado foi alcançado com a contratação de câmbio para exportação de US$ 8,846 bilhões e para importações de US$ 5,539 bilhões. Em contrapartida, o fluxo financeiro de abril ficou negativo em US$ 2,976 bilhões, com US$ 11,372 bilhões em saídas e US$ 8,396 bilhões em ingressos.