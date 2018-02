Fluxo em estradas com pedágio sobe 2,9% em outubro

O fluxo de veículos leves apresentou alta de 3,7% em outubro ante setembro. "A continuidade do crescimento da renda no Brasil, que segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE avançou 0,6% em setembro ante agosto, contribuiu para o bom desempenho dos leves em outubro", afirma Wjunisk. Em setembro, a movimentação dos veículos leves havia crescido 0,30% ante agosto. A circulação de pesados cresceu 1,0% nesta mesma base de comparação, ante 1,1% na medição anterior. "O resultado dos pesados reflete o crescimento da produção industrial de 0,8%, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE", segundo Wjunisk.

Em relação ao mesmo período de 2008, o índice total apresentou alta de 6,9%. O fluxo de veículos pesados caiu 2,3% nesta comparação e o de leves teve crescimento expressivo de 10,2%. "O fator renda somado à valorização do real e ao fato de que o feriado de 12 de outubro que, neste ano, caiu em uma segunda-feira, enquanto em outubro do ano passado foi em um domingo, explicam parte do avanço do fluxo dos veículos leves no ano contra ano", comenta o economista da Tendências.

Com relação à queda dos pesados, no mesmo período, o analista afirma que a base de comparação da atividade industrial continua alta. Essa tendência deverá se inverter a partir de dezembro, um ano após os efeitos da crise terem atingido o setor de forma expressiva. Nos últimos 12 meses, o fluxo total teve expansão de 1,8%. Considerando esta mesma base de comparação, o fluxo de leves cresceu 3,8% e o de pesados caiu 4,0%.