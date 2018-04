Fluxo em rodovias com pedágio subiu 0,3% em outubro A circulação de veículos em estradas com pedágio no País cresceu 0,3% em outubro, depois de ter fechado setembro com uma ligeira queda de 0,1%, informou a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O que assegurou esta pequena alta do Índice ABCR no mês passado foram os veículos leves, cuja movimentação cresceu 0,9% em relação a setembro, já que o fluxo de veículos pesados foi 0,8% menor. Estes números já estão livres dos efeitos sazonais do período. "A queda do movimento dos veículos pesados está, provavelmente, associada à crise internacional e pode representar uma tendência para os próximos meses", disse a economista da Tendências Consultoria, Marcela Prada, instituição responsável pelo cálculo do índice para a ABCR. De acordo com ela, "os setores mais ligados ao crédito tendem a sentir mais fortemente os efeitos da crise internacional. As informações disponíveis sobre aumento da aversão ao risco, retração do crédito, queda das vendas de automóveis e das exportações com a redução da demanda externa são alguns dos fatores que podem estar por trás do recuo dos pesados", afirmou. Sobre o comportamento dos veículos leves, de leve alta, segundo Marcela, o movimento tem a ver com a renda, que ainda está preservada. "O mercado de trabalho está bastante aquecido. Em setembro, o IBGE divulgou taxa de desemprego de 7,6%, a mais baixa desde o começo da nova série, em 2002. Por conta disso, os salários estão tendo fortes reajustes, o que impulsiona o consumo. O reflexo no movimento dos veículos leves é direto", comentou. Em relação a outubro de 2007, o índice total apresentou elevação de 3%. O fluxo de veículos leves cresceu 3,3% e o de pesados apresentou alta de 2,2%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos por rodovias com pedágio teve expansão de 6,5%.