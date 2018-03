Fluxo para ações emergentes atinge US$64 bi e renova recorde

A entrada líquida de recursos nos fundos de ações dedicados aos mercados emergentes superou o recorde registrado recentemente e atingiu US$ 64 bilhões no ano, informou o analista Vinicius Silva, do Morgan Stanley, em relatório que cita dados do Emerging Portfolio Financial Research (EPFR). Na semana encerrada em 28 de outubro, os fundos atraíram US$ 2,3 bilhões líquidos, na oitava semana consecutiva de ingressos.

O recorde anterior havia sido registrado na semana encerrada no dia 14, quando o fluxo no ano somou US$ 58 bilhões e superou o recorde de US$ 54 bilhões em entradas líquidas registrado em 2007.

"Estamos entrando no período do ano em que historicamente os ingressos nos fundos emergentes são os mais fortes", comentou o analista. O banco continua monitorando os mercados de câmbio bem de perto, já que "uma repentina reversão da tendência de enfraquecimento do dólar pode ser um risco importante para as ações globais, na nossa visão", disse Silva.

Na semana que passou, o índice de referência (benchmark) para ações emergentes do Morgan Stanley (MSCI EM) caiu 5,3%, liderado por Hungria (-11,3%), Peru (-11,1%) e Rússia (-10,3%).

Por regiões, o fluxo semanal foi liderado pelos fundos de ações dedicados aos geograficamente diversificados mercados emergentes globais, que atraíram US$ 1,546 bilhão, após receberem US$ 2,548 bilhões na semana anterior, de acordo com dados da EPFR Global. Os mercados emergentes da Ásia receberam US$ 433 milhões, após captarem US$ 781 milhões líquidos na semana anterior.

Os ingressos líquidos para mercados da América Latina diminuíram fortemente, com US$ 195 milhões até o dia 28, após ingressos de US$ 871 milhões na semana anterior. Os mercados emergentes da Europa, Oriente Médio e África (Emea, na sigla em inglês) tiveram entradas de US$ 105 milhões na última semana, contra US$ 678 milhões na semana anterior.