Fluxo positivo e noticiário favorável derrubam dólar O dólar comercial registra forte queda na manhã de hoje; às 11h41, estava em R$ 3,63, com desvalorização de 2,68%. ( Clique aqui para saber como está o dólar. ) O recuo do valor da cotação da moeda norte-americana é atribuído, principalmente, a um fluxo positivo, que seria conseqüência da captação feita na semana passada pelo Bradesco. Além disso, o mercado está contente com o noticiário político. Depois de resistir ao nome de Henrique Meirelles na presidência do BC, o mercado admite que a indicação é forte e aguarda uma diretoria também de peso. Os investidores gostam também das demais indicações feitas até o momento para o governo Lula, como por exemplo, Luiz Fernando Furlan, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Os operadores destacam que um dos sinais de melhora no fluxo de recursos é a diminuição da diferença entre as cotações do pronto e do contrato futuro de janeiro.