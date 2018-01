Fluxo reverte déficit de 2002 e está positivo em US$ 3,097 bi O fluxo cambial de dez dias úteis do mês de novembro estava positivo em US$ 1,134 bilhão. A conta de não residentes (CC5) registrava nos mesmos dez dias deste mês um saldo positivo de US$ 10 milhões, ante déficit de US$ 249 milhões de igual período de 2002. No acumulado do ano, o fluxo está positivo em US$ 3,097 bilhões. Em igual período de 2002, o Banco Central (BC) registrava um déficit no fluxo de US$ 10,984 bilhões. As contratações de câmbio comercial responderam, nos dez primeiros dias úteis de novembro, por um superávit de US$ 1,8 bilhão, com US$ 3,396 bilhões de exportação e US$ 1,596 bilhão de importação. No ano passado, o saldo positivo tinha ficado em US$ 1,294 bilhões, com US$ 2,640 bilhões de exportação e US$ 1,346 bilhão de importação. No financeiro, o BC registrou o déficit de US$ 677 milhões nos dez primeiros dias úteis de novembro, com US$ 4 bilhões de câmbio contratado para entrada de recursos e US$ 4,677 bilhões de saída. Em 2002, o financeiro tinha ficado negativo em US$ 995 milhões, com US$ 1,856 bilhão de entrada e US$ 2,851 bilhões de saída.