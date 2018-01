Fly Linhas Aéreas paralisa operações A Fly Transportes Aéreos parou de voar por dificuldades financeiras. O Departamento de Aviação Civil (DAC) confirmou que a empresa paralisou as operações há mais de um mês. A Fly operava desde 1995 com vôos fretados. O site da companhia na Internet está fora do ar e os telefones não respondem às chamadas. A Infraero confirmou que um Boeing 727-200 da Fly está parado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para manutenção. O outro Boeing está na pista do Correio da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Passageiros que compraram bilhetes da Fly e ficaram sem viajar podem entrar em contato com o DAC e preencher um formulário de reclamações, conforme norma prevista na portaria 676/GC5, de 2000. O formulário pode ser preenchido pela Internet, no site do DAC (http://www.dac.gov.br/faq/faq6.asp). De janeiro a julho deste ano, a Fly liderou as estatísticas de reclamações de passageiros por atraso de vôo entre as empresas regionais, com 15 ocorrências. Também foi a campeã de queixas entre as companhias regionais por cancelamento de vôos, com 101 reclamações. Em 2001, a Fly transportou cerca de 300 mil passageiros, oferecendo vôos com preços mais baixos do que a média do mercado. Ela chegou a pedir ao DAC autorização para operar com vôos regulares (ou seja, com horários pré-determinados de saída). Suas principais rotas eram entre o Sudeste e o Nordeste (São Paulo, Rio, Natal, Fortaleza e Recife).