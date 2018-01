FMI aceita negociar programa de transição para Argentina A diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta sexta-feira à noite que decidiu considerar o pedido do governo do presidente Eduardo Duhalde para negociar um programa financeiro de "transição". O governo Duhalde estava tentando conseguir - até agora sem sucesso - um acordo com o FMI desde março. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Fundo, Thomas Dawson, que afirmou que o programa - que não vai requer desembolso de dinheiro novo para a Argentina - poderia ser fechado no início de janeiro. O governo do presidente Duhalde tem pressa, já que em meados de janeiro enfrentará significativos vencimentos de dívidas com o FMI e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo Dawson, o FMI decidiu aceitar o pedido da Argentina, levando em conta que depois das eleições presidenciais de abril de 2003 poderia ser assinado um "programa integral". O porta-voz sustentou que a diretoria do Fundo expressou sua intenção de "continuar trabalhando com a Argentina". Extra-oficialmente, afirmava-se nesta sexta-feira à noite em Buenos Aires que o acordo teria uma duração de oito meses, um prazo inédito para o FMI, acostumado a realizar programas de mais de um ano de duração. O acordo incluiria a reprogramação da dívida de US$ 4,5 bilhões que o país possui com o FMI. Do lado do BID e do Banco Mundial seriam reprogramados US$ 4,4 bilhões. Segundo analistas na capital argentina, o acordo tranqüilizaria o cenário eleitoral, que prometia ser conturbado.