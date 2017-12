FMI aceita participar de negociações sobre programa de ajuda à Grécia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que irá participar das negociações em torno de um novo programa de ajuda financeira à Grécia.

"Confirmamos que recebemos uma carta das autoridades gregas que indica que elas estão buscando um novo empréstimo do FMI. Vamos discutir com as autoridades gregas e com nossos parceiros europeus o calendário e as modalidades para as discussões", destacou a instituição em comunicado.

O governo da Grécia convidou o FMI para se juntar às negociações com os credores europeus do país sobre o terceiro pacote de ajuda financeira, no valor de € 86 bilhões, que a Grécia espera concluir antes do vencimento de uma dívida de € 3,2 bilhões com o Banco Central Europeu (BCE) em 20 de agosto.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A delegação, que irá supervisionar o programa de resgate, formada por membros da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, do fundo de resgate da zona do euro e do FMI era esperada inicialmente para chegar em Atenas nesta sexta-feira para se reunir com autoridades gregas a partir deste sábado. No entanto, o cronograma foi atrasado por causa da logística e preocupações do FMI.

O FMI disse na ontem que não poderia considerar formalmente um terceiro resgate, enquanto a Grécia não pedisse um empréstimo. O FMI também disse que a Europa deve assinar um plano de reestruturação da dívida para Atenas - algo que a Alemanha descartou a possibilidade.

Autoridades do governo disseram hoje que a delegação é esperada para chegar em Atenas neste fim de semana e que as conversas devem começar a partir de segunda-feira.

A porta-voz do governo grego, Olga Gerovasili, disse que o acordo final sobre a ajuda financeira será levado ao Parlamento da Grécia para aprovação no dia 18 agosto, dois dias antes do vencimento da dívida com o BCE.

Nos últimos cinco anos, os inspetores internacionais da chamada troika - FMI, Comissão Europeia e BCE - fizeram visitas regulares em Atenas para avaliar o progresso da Grécia na implementação de medidas de austeridade. Mas, desde que chegou ao poder no final de janeiro, o governo de esquerda tem tentado manter a troika longe da Grécia e deslocar as negociações para Bruxelas.

Os governos da zona do euro, porém, viram isso como um impedimento para as inspeções adequadas e estipularam o retorno da troika para Atenas como uma das condições para as novas negociações para um resgate. (Com informações da Dow Jones)