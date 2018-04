FMI acha aceitável proposta do PT O diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental (Américas e Caribe) do Fundo Monetário Internacional (FMI), Claudio Loser, disse que considera aceitável a proposta do Partido do Trabalhadores de trocar o superávit primário (resultado das contas públicas excluindo o pagamento de juros) do Brasil por uma meta de déficit nominal (resultado incluindo o pagamento de juros). "É muito aceitável", disse Loser, observando que diversos países, como México e Argentina, já tiveram, ou têm, metas de déficit nominal nos seus programas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em recente apresentação a um grupo de investidores no Rio de Janeiro, Guido Mantega, assessor econômico de Luís Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, disse que, caso vença, o PT deve adotar uma meta de déficit nominal de 3,5% a 4% do PIB em 2003, e não mais uma meta de superávit primário, como a que vem sendo perseguida pelo Brasil desde o seu acordo com o FMI no final de 1998. Risco Brasil Mantega disse que o PT vai reduzir o superávit primário em 2003 caso seja eleito. Mas, como também baixará os juros, o déficit nominal se manterá estável ou até mesmo cairá. O déficit nominal em 2001 foi de cerca de 4% do PIB. O economista do PT disse também que a derrubada dos juros depende da redução do risco Brasil (que é determinada pelos credores externos), mas que ele tem certeza de que o risco vai cair a partir do momento em que o programa de redução de déficit em conta corrente do PT for apresentado. Ele não quis comentar a possibilidade de o risco Brasil não cair, tornando inviável a redução dos juros, o que obrigaria o PT a manter o superávit primário no nível atual para cumprir a meta de déficit nominal de 3,5% a 4% do PIB. "Seria masoquismo pensar nesta hipótese", disse Mantega na ocasião. Para Loser, o superávit primário, o déficit nominal, e a relação da dívida pública do País com o PIB são todos parte da mesma problemática. Países com dívidas muitos altas, ou não tão altas mas que têm juros muito elevados, são obrigados a ter superávits primários grandes, para cobrir a conta de juros e manter o déficit nominal em nível aceitável. Se isto não acontece, sucessivos déficits nominais acima do crescimento do PIB levam a uma deterioração da relação entre a dívida e o PIB, colocando em dúvida a capacidade de pagamento do País. Neste sentido, ele explicou, independentemente de qual indicador é escolhido como meta oficial (se o superávit primário ou o déficit nominal), o que importa é manter a relação entre a dívida e o PIB numa trajetória sustentável. Isto significa que o governo deve olhar ao mesmo tempo o superávit primário e o déficit nominal. O Brasil, por exemplo, aumentou a sua meta de superávit primário em 2001, para compensar a alta dos juros (e a conseqüente elevação do déficit nominal e da dívida pública) provocada pela pressão cambial na esteira da crise argentina, desaceleração americana e crise energética. Loser não quis comentar se uma meta de déficit nominal de 3,5% a 4% do PIB em 2003, mencionada por Mantega, seria adequada ou não.