FMI acusa Argentina de "pecado de excessivo otimismo" "Comete o pecado de excessivo otimismo". Com esta expressão, a vice-diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anne Krueger, definiu o esboço da carta de intenções encaminhado pelo governo argentino a esse organismo financeiro na sexta-feira passada. No esboço, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, se comprometia a conseguir um crescimento do PIB de 3% para o ano 2003, além de uma inflação de 4%. As metas para o próximo ano são drasticamente mais otimistas que as previstas para este ano pelo próprio Lavagna, como uma queda de 11% no PIB e uma inflação de 64%. As céticas declarações de Krueger foram divulgadas pelo jornal El Mundo, de Madri, que teve acesso a um memorando secreto do FMI. Os comentários da vice-diretora do Fundo, chamada ironicamente em Buenos Aires como "a irmã mais brava" de Freddy Krueger (o personagem dos filmes de terror ´A Hora do Pesadelo´), tiveram o impacto de um balde de água fria nas expectativas do governo do presidente Eduardo Duhalde de conseguir um acordo com o organismo financeiro até meados de setembro. O governo argentino tem pressa para fechar um novo acordo com o Fundo, já que em meados de setembro o país teria que enfrentar o pagamento de uma dívida de US$ 2,7 bilhões com o FMI. Com mais este panorama desfavorável para o país, começa-se a especular que o governo Duhalde contaria com duas opções, que seriam a de recorrer às esquálidas reservas internacionais do Banco Central, atualmente na faixa de US$ 9 bilhões, ou de suspender o pagamento da dívida com os organismos financeiros. Esta última alternativa seria trágica para a Argentina, que romperia as relações que possui com o FMI, que estão no pior momento dos últimos 15 anos. Além das críticas disparadas contra o esboço "excessivamente otimista" da carta de intenções, o FMI desaprovou a decisão do Congresso Nacional argentino de aprovar uma lei que suspende por 90 dias as execuções de hipotecas e dívidas. Krueger sustentou que "essa suspensão é contrária aos acordos fechados em abril e maio (com o FMI) e é um golpe aos direitos dos credores. Esta decisão atinge a confiança dos mercados e a segurança jurídica". Fuga Um relatório elaborado pelo Banco de la Província de Buenos Aires (BAPRO) indica que desde janeiro os bancos argentinos perderam 22 bilhões de pesos. Esta perda foi causada em parte por saques motivados pela desconfiança no sistema bancário argentino e por causa dos recursos na Justiça contra o "corralito". Por causa dos recursos, a sangria de depósitos foi de 4,6 bilhões de pesos. Calcula-se que até o fim do ano, a saída de depósitos será, em média, de 1 bilhão de pesos mensal. Segundo o BAPRO, a drenagem de dinheiro ocorrida desde janeiro eqüivale a 27,9% dos depósitos existentes no sistema financeiro em dezembro do ano passado, antes da criação do "corralito". Leia o especial