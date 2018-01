FMI adia pagamento de US$ 380 milhões ao Uruguai O Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou o adiamento do desembolso de US$ 380 milhões ao Uruguai porque o país ainda não conseguiu resolver seus problemas bancários. "A direção e o pessoal do FMI estão trabalhando estreitamente com as autoridades sobre as questões relacionadas à revisão pendente do acordo de crédito", disse a porta-voz do Fundo, Angela Galvira. "Uma preocupação fundamental para o Fundo, assim como para as autoridades, é a perspectiva de crescimento para a economia uruguaia. Nós estamos atrelando grande importância ao estabelecimento das condições necessárias para uma recuperação forte e sustentada da confiança, investimento e crescimento", disse ela. O Uruguai recorreu ao FMI para reconstruir a economia e o sistema bancário, devastados pelo colapso econômico e financeiro da vizinha Argentina. Sob o programa de crédito de US$ 2,8 bilhões, o Uruguai deveria receber dois pagamentos de US$ 190 milhões, um em outubro e outro em dezembro, mas que dependiam da revisão com sucesso do programa de crédito. Ontem à noite, o presidente do Banco Central uruguaio, Julio de Brum, disse que o país alcançou as metas de déficit orçamentário, mas não conseguiu cumprir as exigências do programa com relação aos bancos suspensos. O governo uruguaio enviou ao Congresso propostas para criar um novo banco, juntar três bancos suspensos, enquanto permite aos acionistas do quarto banco a contribuírem com o novo capital necessário para que a instituição continue aberta.