FMI ainda espera que economia dos EUA encolha 2,6% em 2009

Com dados mostrando desaceleração na atividade econômica dos EUA, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê recuperação gradual para os EUA, mas mantém sua projeção de que o Produto Interno Bruto (PIB) encolha 2,6% este ano. O Fundo alertou que o crescimento nos EUA poderá permanecer "bem abaixo da tendência passada por um período considerável" e também advertiu que muitas incertezas continuam prejudicando a perspectiva para a economia.

"Estamos muito preocupados com a fraqueza no mercado de trabalho", disse Marcello Estevao, vice-chefe da divisão norte-americana do Fundo, em conferência por telefone com repórteres. "A fraqueza no mercado de trabalho vai se refletir em fraqueza no mercado imobiliário", completou.

A avaliação do Fundo ocorre logo após a conclusão da revisão anual da economia dos EUA. Documentos divulgados em conjunto com essa revisão mostram que a revisão mostram que o conselho executivo do FMI acredita que a prioridade para os EUA é desenvolver e comunicar estratégias abrangentes de saída para desfazer as políticas adotadas na crise. Contudo, "agora não é o momento de implementar a saída", disse Charles Kramer, chefe da divisão norte-americana. Ele não quis prever quando será o momento certo de implementar essas estratégias.

FMI pede mais estímulo fiscal e afrouxamento do crédito

O conselho do Fundo recomenda que os EUA considere mais medidas para "encorajar" baixas contáveis em hipotecas, mas alertou que é preciso tomar cuidado para implementar quaisquer ações de forma a evitar o risco moral. O FMI sugeriu que pode haver mais espaço para estímulo fiscal adicional ou afrouxamento do crédito, se riscos negativos piores do que o previsto surgirem. O Fundo também recomendou foco contínuo na limpeza dos balanços dos bancos e sugere que o Fed transfira ativos adquiridos em conjunto com os esforços de resgate do setor financeiro para o Tesouro, como forma de reduzir a própria exposição ao risco de crédito.

Observando um nível elevado de incerteza em sua avaliação, o FMI disse que a equipe vê o dólar como "moderadamente sobrevalorizado". Autoridades do Fundo disseram que esperam que uma recuperação sustentada da economia dos EUA se firme em meados de 2010. As informações são da Dow Jones.