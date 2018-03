FMI alerta bancos centrais globais sobre queda do dólar O diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, alertou que uma ação conjunta dos governos e bancos centrais globais será necessária se o dólar continuar caindo forte. Segundo entrevista que será publicada amanhã no diário Handeslblatt, Köhler disse que a depreciação do dólar ainda está "dentro do previsto e não causa surpresa diante do enorme déficit em conta corrente dos EUA. "Mas há um ponto no qual qualquer aceleração na depreciação do dólar tornará necessário que alguns governos e bancos centrais atuem juntos", afirmou segundo nota distribuída a respeito da entrevista. Köhler defendeu também corte nas taxas de juro pelo Banco Central Europeu frente à queda na pressão inflacionária.