FMI alerta para desaceleração da economia mundial O mundo está pronto para aproveitar um quinto ano recorde de alto crescimento em 2007, mas os riscos de uma séria desaceleração aumentaram significativamente, afirmou o Fundo Monetário Internacional, segundo o jornal Financial Times desta quarta-feira. O alerta está contido em um documento a ser entregue aos ministros da Fazenda no próximo encontro do G7, na semana que vem em Cingapura. De acordo com o FT, o FMI divulgará que a economia mundial está no caminho certo para crescer 5,1% neste ano, mas o risco de uma desaceleração global séria em 2007 é mais forte do que em qualquer período desde os ataques de 11 de setembro de 2001. O FMI alerta que um crescimento menor poderia ser causado pelo desaquecimento no mercado imobiliário norte-americano ou por expectativas inflacionárias que forçassem os bancos centrais a aumentar as taxas de juros. Segundo o FT, o comunicado prevê crescimento global de 4,9% no ano que vem, com a economia do G7 desacelerando de 2,9% em 2006 para 2,5% em 2007.